«Наш малыш»: Надежда Ангарская раскрыла имя новорожденного сына

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 14

Надежда Ангарская назвала сына Даниилом

«Наш малыш»: Надежда Ангарская раскрыла имя новорожденного сына

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Имя крохе выбирали всем семейством.

Актриса и певица Надежда Ангарская 3 мая стала мамой во второй раз. В своем личном блоге она раскрыла имя малыша, а также поделилась эмоциями после родов.

«На Юго-Западе Москвы появился наш малыш — Даниил Николаевич», — прокомментировала звезда Comedy woman.

Ангарская добавила, что Даниил превзошел на 58 граммов по весу своего старшего брата — Давида, который появился на свет в браке с первым мужем знаменитости. Роды, как отметила юмористка, она уже второй раз пережила без обезболивающих, поэтому успела вдоволь накричаться.

Сорокалетняя мама ранее призналась, что после родов ее преследует лишь одно желание — поскорее выспаться. Однако впереди ее ожидает еще много бессонных, но таких счастливых ночей в полной и любящей семье.

С будущим супругом и отцом Даниила Надежда познакомилась благодаря первенцу. Давид занимается спортом, и вот однажды женщина привела мальчика в футбольную секцию, где познакомилась с тренером Николаем. Влюбленные долго встречались и 8 февраля официально заключили брак.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга актера Павла Прилучного родила раньше срока.

+9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Время сбора урожая! Китайский совет дня на понедельник, 8 мая

Последние новости

20:46
Все рухнет в бездну: Родина-Мать жестоко «накажет» Киев за попытку демонтажа элементов
20:32
«Наш малыш»: Надежда Ангарская раскрыла имя новорожденного сына
20:18
Беременная 32-летняя олимпийская чемпионка найдена мертвой в собственном доме
20:04
«Он так от этого возбудился!» — Газманов о концерте Филлипа Киркорова
19:50
Флаг России и георгиевская лента: как во Франции прошла акция «Бессмертный полк»
19:41
Прямой наводкой: кадры работы танкистов по военной части ВСУ под Авдеевкой

Сейчас читают

Украинские боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Каховки
Евгений Петросян впервые вышел на связь после выписки из больницы
Владимир Машков словами Гоголя ответил на обвинения СБУ
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео