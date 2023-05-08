«Наш малыш»: Надежда Ангарская раскрыла имя новорожденного сына

Имя крохе выбирали всем семейством.

Актриса и певица Надежда Ангарская 3 мая стала мамой во второй раз. В своем личном блоге она раскрыла имя малыша, а также поделилась эмоциями после родов.

«На Юго-Западе Москвы появился наш малыш — Даниил Николаевич», — прокомментировала звезда Comedy woman.

Ангарская добавила, что Даниил превзошел на 58 граммов по весу своего старшего брата — Давида, который появился на свет в браке с первым мужем знаменитости. Роды, как отметила юмористка, она уже второй раз пережила без обезболивающих, поэтому успела вдоволь накричаться.

Сорокалетняя мама ранее призналась, что после родов ее преследует лишь одно желание — поскорее выспаться. Однако впереди ее ожидает еще много бессонных, но таких счастливых ночей в полной и любящей семье.

С будущим супругом и отцом Даниила Надежда познакомилась благодаря первенцу. Давид занимается спортом, и вот однажды женщина привела мальчика в футбольную секцию, где познакомилась с тренером Николаем. Влюбленные долго встречались и 8 февраля официально заключили брак.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга актера Павла Прилучного родила раньше срока.