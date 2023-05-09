«Создают культ нацистским пособникам»: Путин о западной элите

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Путин: глобалистские верхушки создают культ нацистским пособникам и разрушают памятники

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Мазуркевич; 5-tv.ru

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Иностранные элиты пытаются расколоть общество и посеять русофобию, считает глава государства.

Западные глобалистские элиты разрушают памятники и создают культ нацистским пособникам. Об этом заявил во время торжественной речи по случаю Дня Победы президент России Владимир Путин.

По его словам, они по-прежнему твердят о своей исключительности, при этом стравливают людей и раскалывают общество и уничтожают семейные традиционные ценности, которые делают человека человеком.

Все это делается для того, чтобы дальше диктовать, навязывать народам свою волю, добавил президент.

«Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство, забыли, кто разгромил это чудовищное, тотальное зло, кто встал стеной за родную землю и не пожалел своих жизней ради освобождения народов Европы, мы видим как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников», — заявил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы.

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