«Превращался из наркоторговца в хорошего парня»: Джеки Чан хочет сыграть злодея

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30

Джеки Чан заявил о желании сыграть неоднозначного злодея

«Превращался из наркоторговца в хорошего парня»: Джеки Чан хочет сыграть злодея

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Сильвестр Сталлоне предлагал гонконгскому актеру роль злодея, но звезда фильма «Доспехи Бога» отказался. Но почему?

Гонконгский актер Джеки Чан признался, что хотел бы сыграть такие же роли, которые были у Роберто де Ниро. Звезда боевиков отметил следующих персонажей, которых ему было бы интересно сыграть: хороший и плохой парень, хороший и плохой коп, криминальный босс, мафиози. Об этом актер сообщил изданию Газета.ру.

Джеки добавил, вряд ли зритель захочет увидеть его в образе злодея. Однако ему как актеру очень интересно окунуться в отрицательный образ. Джеки будет ждать хорошего сценариста, который сможет создать под него персонажа. Главное условие, чтобы герой был хорошим злодеем.

Чан сообщил, что ему не нравятся полностью отрицательные персонажи. Поэтому ему интересен герой, который смог бы пройти трансформацию от злого парня к доброму. При этом у Джеки Чана есть свои актерские табу.

«Кстати, Сталлоне мне уже предлагал героя, который превращался из злодея-наркоторговца в хорошего парня. Но как бы то ни было — я все равно там оставался наркоторговцем, чего не мог принять. Надеюсь, все-таки однажды режиссер и сценарист напишут что-нибудь, где я с самого начала буду злодеем. Я хочу играть злодея! Но чтобы потом он оказался хорошим парнем. Условно — копом под прикрытием», — поделился Джеки Чан.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гонконгский актер хотел бы сыграть супергероя.

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