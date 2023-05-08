«Окутывал позитивом»: чем знаменитостям запомнился Александр Тютрюмов

Никас Сафронов, Георгий Штиль, Любовь Руденко и другие рассказали, каким человеком был звезда «Убойной силы». Для всех его смерть стала большим шоком.

Актер Александр Тютрюмов скончался в возрасте 64 лет в хирургическом отделении. Звезда «Убойной силы» умер в результате воспалительных процессов внутренних органов.

Многие знаменитости уже высказались по поводу смерти актера.

Художник Никас Сафронов в своем личном блоге рассказал, что его день начался с трагичной новости.

«Мы вместе ездили на замечательный кинофестиваль „Алые паруса“, в „Артеке“ — днем работали с детьми, а вечерами прогуливались по набережным и говорили, говорили, говорили», — написал Никас.

Российский художник отметил, что Тютрюмов был умным, чудесным рассказчиком, верным другом, талантливым актером и в целом прекрасным человеком.

«Его неиссякаемый оптимизм, казалось, не помещался в его большом и добром сердце. И Саша окутывал своим позитивом окружающих, рядом с ним всем было светло, спокойно и радостно на душе», — сказал Никас.

Актер Виктор Бучков написал историю из жизни: Александр Тютрюмов очень сильно помог его семье.

Заслуженный артист России Сергей Селин не поверил своим ушам, когда узнал, что скончался Александр Тютрюмов.

Фото, видео: Кадр из к/ф «Метод Михайлова», реж. Максим Александров, 2020 г.; Кадр из сериала «Глаза в глаза», 2018 г.; 5-tv.ru

«Это был один из близких мне людей в этом мире. Я просто ошарашен. Я не знаю, что сказать. Мне очень больно и обидно, что в таком молодом возрасте. Я всегда завидовал его жизнерадостности и жизнелюбию», — рассказал Селин сайту 5-tv.ru.

Заслуженная артистка Любовь Руденко рассказала о последней встрече с Тютрюмовым.

Фото, видео: Кадр из сериала «Студия 17», 2013 г.; Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

«Я вообще в жизни бы не подумала, что есть какие-то проблемы со здоровьем. Саша, как всегда, шутил. Был очень благостный, веселый. Когда человек себя плохо чувствует, то это видно. Этого даже рядом не было. Он был абсолютно такой же Саша, как и всегда. Веселый, очень легкий в общении человек. Теплый, человеческий и родной», — рассказала артистка 5-tv.ru.

Руденко отметила, что Тютрюмов регулярно ездил в детский лагерь «Артек», чтобы пообщаться с молодежью и передать им свой опыт. При этом Александр никогда не получал за это гонорары.

У Руденко прихватило сердце после смерти Тютрюмова: «Мы практически ровесники»

Российский актер театра и кино Георгий Штиль рассказал, что его коллега по цеху Александр Тютрюмов был хорошим и добрым человеком, который всегда улыбался.

Фото, видео: Кадр из к/ф «Как попасть в кино?», реж. Алексей Проценко, 2017 г.; www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

«Добрый человек, хороший. Фактура, потрясающая просто для кино. Стал он режиссером после первых же съемок в „Убойной силе“ и „Фонарях“. Остроумный человек очень и приятно с ним работать. Я только с ним встречался на съемной площадке. Потом снялся в небольшой роле у него в кино», — рассказал Георгий Штиль.

Писатель, автор сценариев «Улицы разбитых фонарей» и «Убойной силы» Андрей Кивинов поделился своим мнением про Александра Тютрюмова.

Фото, видео: Кадр из сериала «Тайны следствия-9», 2010 г.; Кадр из к/ф «Бесславные придурки», реж. Александр Якимчук, 2014 г.; www.globallookpress.com / Anton Mukhametchin; 5-tv.ru

«Саша настолько позитивный был, настолько всегда жизнерадостный. Я не слышал от него никогда ни грубости, ничего. Это человек — праздник. Огромная его заслуга, что он исполнил роль в „Убойной силе“. Конечно, он туда добавил и юмора. Он очень четко его понимал, хорошо. Это вот совершенно такой веселый человек. Ну и как продюсер он делал фильмы авторские, серьезные. И с точки зрения творчества эта была фигура. Это личность», — сообщил Кивинов сайту 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны дата и место прощания с Тютрюмовым.