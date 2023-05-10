Блинкен заявил, что Киев получил все необходимое для контрнаступления

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В то же время, для зарубежных экспертов стало неожиданностью то, что зарубежное оружие оказывается не столь эффективным, как предполагалось.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

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США подталкивают Украину к контрнаступлению. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкена, Киеву уже передали все необходимое вооружение.

При этом оказание военной помощи обещают продолжить. Речь идет, в том числе, об обучении солдат ВСУ. В очередной пакет военной помощи более чем на миллиард долларов включено оборудование для интеграции пусковых установок западного производства с украинскими системами ПВО.

В то же время, зарубежное оружие оказывается не столь эффективным, как предполагалось, отмечает издание Military Watch. В частности, снаряды американских РСЗО HIMARS сбивают в воздухе все чаще. Это стало неожиданностью для зарубежных экспертов. Они даже не могут предположить, каким образом нашим военным удалось переломить ситуацию.

Как ранее писал 5-tv.ru, в США разоблачили планы Зеленского после спецоперации.

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