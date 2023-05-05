«Он этого хотел»: Никас Сафронов призвал перезахоронить Вячеслава Зайцева

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Иван Юминов
Иван Юминов 164

Никас Сафронов призвал перезахоронить Вячеслава Зайцева

«Он этого хотел»: Никас Сафронов призвал перезахоронить Вячеслава Зайцева

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Умер Вячеслав Зайцев

Художник считает, что кутюрье должен покоиться в центре столицы.

Художник Никас Сафронов считает, что модельер Вячеслав Зайцев должен быть похоронен на другом кладбище. Об этом сообщает KP.RU.

«Вячеслав Зайцев заслуживает особых почестей, в том числе в вопросах погребения. Такой мэтр, как он, должен быть похоронен в центре столицы», — сказал Сафронов.

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Знаменитого российского кутюрье предали земле 4 мая на Жегаловском кладбище в Подмосковье. По мнению художника, «было бы правильно» похоронить на Новодевичьем кладбище.

«Мне известно, что он этого хотел. Новодевичье кладбище в центре Москвы, туда приходят тысячи людей ежедневно», — добавил Сафронов.

Решение похоронить Зайцева на кладбище в подмосковном Щелково художник назвал «странным и опрометчивым». При этом Сафронов резюмировал, что данный вопрос без волеизъявления родственников решить невозможно.

Сын дизайнера — Егор — ранее объяснил, почему похоронил отца в Щелково. По его словам, Зайцев сам этого хотел. Известно, что модельер прожил там 30 лет.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Его смерть потрясла общественность. Предварительной причиной смерти модельера названо желудочно-кишечное кровотечение.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Зайцева допустил возможность отравления отца.

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