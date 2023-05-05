«Он этого хотел»: Никас Сафронов призвал перезахоронить Вячеслава Зайцева
Никас Сафронов призвал перезахоронить Вячеслава Зайцева
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Художник считает, что кутюрье должен покоиться в центре столицы.
Художник Никас Сафронов считает, что модельер Вячеслав Зайцев должен быть похоронен на другом кладбище. Об этом сообщает KP.RU.
«Вячеслав Зайцев заслуживает особых почестей, в том числе в вопросах погребения. Такой мэтр, как он, должен быть похоронен в центре столицы», — сказал Сафронов.
Знаменитого российского кутюрье предали земле 4 мая на Жегаловском кладбище в Подмосковье. По мнению художника, «было бы правильно» похоронить на Новодевичьем кладбище.
«Мне известно, что он этого хотел. Новодевичье кладбище в центре Москвы, туда приходят тысячи людей ежедневно», — добавил Сафронов.
Решение похоронить Зайцева на кладбище в подмосковном Щелково художник назвал «странным и опрометчивым». При этом Сафронов резюмировал, что данный вопрос без волеизъявления родственников решить невозможно.
Сын дизайнера — Егор — ранее объяснил, почему похоронил отца в Щелково. По его словам, Зайцев сам этого хотел. Известно, что модельер прожил там 30 лет.
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Его смерть потрясла общественность. Предварительной причиной смерти модельера названо желудочно-кишечное кровотечение.
Ранее 5-tv.ru писал, что сын Зайцева допустил возможность отравления отца.
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