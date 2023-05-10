Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Москва заморозила свое участие еще в 2007 году.

Российский президент Владимир Путин назначил заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова своими официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации российской стороной Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении, подписанном президентом, указано, что Рябков представит Путина на рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса об оформленном отказе от участия в Договоре ОВСЕ. Уточняется, что договор был достигнут и подписан во Франции в 1990 году.

Москва приостановила свое участие в ДОВСЕ еще в 2007 году, тогда Путин подписал соответствующий указ. В 2015-м Россия окончательно вышла из договора.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рябкову потребовалось одно слово, чтобы описать отношения России и США.