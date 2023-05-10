Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 125

Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Москва заморозила свое участие еще в 2007 году.

Российский президент Владимир Путин назначил заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова своими официальным представителем при рассмотрении в парламенте денонсации российской стороной Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении, подписанном президентом, указано, что Рябков представит Путина на рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса об оформленном отказе от участия в Договоре ОВСЕ. Уточняется, что договор был достигнут и подписан во Франции в 1990 году.

Москва приостановила свое участие в ДОВСЕ еще в 2007 году, тогда Путин подписал соответствующий указ. В 2015-м Россия окончательно вышла из договора.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рябкову потребовалось одно слово, чтобы описать отношения России и США.

+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Береги здоровье! Китайский совет дня на среду, 10 мая

Последние новости

13:56
В Кремле объяснили отсутствие Лукашенко на завтраке после парада Победы
13:49
Журналисты проигнорировали выступление Байдена в Белом доме
13:43
Мама и сестра Тютрюмова разрыдались на прощальной церемонии с актером
13:35
Российским авиакомпаниям разрешили полеты в Грузию
13:29
«Должна сдаться»: Боррель заявил, что Украина не сможет противостоять России
13:22
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на теракты перед Днем Победы

Сейчас читают

«Потолка еще не достигла»: затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт
Военный эксперт назвал количество сил ВСУ, готовых для контрнаступления
«По касательной ударило»: Александр Маршал рассказал, как орден спас его дедушке жизнь
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео