Мама и сестра Тютрюмова разрыдались на прощальной церемонии с актером

Сегодня в Санкт-Петербурге прощаются с легендарным актером Александром Тютрюмовым. Печальная церемония проходит в кинотеатре Родина. Еще до начала прощания в помещении стали собираться поклонники знаменитости. Около 100 человек прибыли на грустное мероприятие. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места событий.

Помимо фанатов артиста на прощальную церемонию пришли члены его семьи. Мама знаменитости подошла к гробу и стала громко плакать. Женщина облачена во все черное, на ее лице видна боль от чудовищного горя, настигшего после смерти наследника.

После мамы к гробу с Тютрюмовым подошли брат и сестра артиста. Мужчина стоял молча с потерянным лицом, а у женщины текли слезы. Также в зале присутствует актриса Галина Бокашевская, Сергей Рост, Александр Половцев и другие артисты. На церемонии с прощальной речью выступил также губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель комитета по культуре Федор Болтин.

Заслуженный артист РФ умер 7 мая на 65-м году жизни. Трагедия случилась из-за воспалительного процесса внутренних органов. Известно, что актер будет похоронен на Среднеохтинском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бледанс расплакалась, говоря о смерти Тютрюмова.