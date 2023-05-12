Певице тяжело давалось повышенное внимание со стороны слушателей.

Певица Виктория Дайнеко рассказала корреспонденту 5-tv.ru на гала-концерте, посвященном 20-летию «Фабрики звезд», что она пряталась в гримерке от поклонников во время тура музыкального реалити-шоу.

«Мне очень тяжело давалось внимание людей, вот это повышенное внимание. <…> Мне было трудно выходить к людям, когда после концерта все выходили фотографироваться, я пряталась в гримерке. Тогда люди говорили, что Дайнеко не очень-то и милая, они ни с кем не фотографируется», — призналась артистка.

Спустя годы исполнительница все же смогла проработать внутреннюю психологическую проблему.

«Я выросла, я ментально к этому готова. Я уже могу выйти и обняться, и сколько угодно провести времени со своими слушателями, но тогда я была к этому абсолютно не готова. Мне было очень тяжело», — поделилась Дайнеко.

Певица с трепетом вспоминает время, проведенное в рамках музыкального реалити-шоу. По ее словам, иногда она просыпалась по утрам и пыталась осознать, что окружающая ее реальность действительно существует.

«Я фанат этого проекта. Для нас все было очень классно», — резюмировала исполнительница.

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