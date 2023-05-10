Был готов к этому: бывший муж Настасьи Самбурской стал отцом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 14

Бывший муж Самбурской актер Дыцевич стал отцом

Был готов к этому: бывший муж Настасьи Самбурской стал отцом

Фото: Instagram* / dytsevichkiryl

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Мальчика назвали Марсель, актер уделяет ему все свое время.

Актер Кирилл Дыцевич развелся с Настасьей Самбурской еще в 2018 году после нескольких недель брака. Вслед за громким разрывом мужчина перестал афишировать подробности личной жизни. Однако недавно он объявил, что в начале 2023-го стал отцом. Об этом сообщает портал StarHit.

Артист признался, что старается уделять новорожденному мальчику как можно больше времени. 

«Ровно через месяц после моего юбилея — 21 января у меня родился сын. Назвали его Марселем. Теперь я молодой папа и все главные заботы и волнения, конечно, теперь связаны с малышом. Главное, что я был уже готов к тому, чтобы стать отцом и взять на себя эту ответственность», — рассказал он.

В настоящее время Дыцевич женат на коллеге по цеху Кристине Вайнас. Актер верит в то, что их отношения являются крепкими, и они проживут в браке, пока смерть не разлучит их. Примером такой любви для артиста стали его родители, которые прожили всю жизнь вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самбурская сообщила о рождении дочери.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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