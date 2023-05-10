«Другой жанр»: актриса Ляпина откровенно высказалась о постельных сценах

Уже в 17 лет Валентине пришлось сыграть в откровенной сцене в популярном сериале. Как она решилась обнажиться перед камерой?

Молодая звезда кино Валентина Ляпина рассказала, почему решилась на постельные сцены в популярном сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».

Сыгравшая подростка Ляпина призналась, что поначалу очень стеснялась участвовать в постельных сценах и даже ранее зарекалась никогда в них не сниматься.

«Я придерживаюсь принципа, что, во-первых, обнажение не должно быть полным, а, во-вторых, максимально уместным, красивым и художественным, без какого-то ухода в подробности. Для этого есть другой жанр кино», — рассказала 20-летняя актриса изданию KP.RU.

При этом, как уточняется, во время съемок постельной сцены ей было всего 17 лет. В целом в кино Ляпина начала сниматься с десяти лет, а уже в 13 получила главную роль в сериале «Чужая дочь».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Захарова поделилась опытом съемок в постельных сценах.