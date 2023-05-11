Стал мемом: Байден снова заблудился после речи в Нью-Йорке

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 290

Джо Байден не смог найти выход со сцены после речи с угрозами всему миру

Фото, видео: www.globallookpress.com / M10s; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Развернувшись на полпути, 80-летний президент США уточнил правильность направления у своего помощника.

У президента США Джо Байдена возникли трудности с уходом со сцены на мероприятии в Нью-Йорке. Трансляцию его речи вели американские телеканалы.

Свое выступление американский лидер посвятил повышению потолка государственного долга США. Он также пригрозил, что в случае дефолта в Америке, у всего мира появятся проблемы. Воспринимать эти слова не получается всерьез из-за неловкой ситуации, которая произошла после того, как президент закончил свою речь.

Джо Байден попытался покинуть сцену, но сделать это с первой попытки не удалось. Глава государства вновь забыл, в какой стороне находится выход. Попрощавшись с залом, он огляделся в разные стороны и уверенно направился в правую сторону. Однако, на полпути передумал и обратился за помощью к ассистенту, который показал, куда нужно идти. Глава Белого дома на прощание улыбнулся и поднял вверх большой палец.

Сейчас Байдену 80 лет, и он является самым пожилым президентом в истории США. Из-за возраста президент США часто становится объектом насмешек. У него неоднократно возникали сложности с поиском выхода, а на выступлениях американский лидер даже путал названия государств. Пользователи Сети часто делают видеоролики, представляющие собой «нарезку» из нелепых ситуаций, в которые попадал Байден.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джо Байден перепутал Трампа с Обамой.

Тема:
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