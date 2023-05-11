Во Франции раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Le Figaro: Россия применила на Украине технологически революционный танк
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
Военные эксперты пока ничего не знают о самом мощном танке России.
Российский танк Т-14 «Армата» стал настоящим предвестником технологической революции. Такое мнение выразили журналисты французской газеты Le Figaro.
По их мнению, если этот танк вступает в дело, то экипажам немецких и американских машин Leopard 2 и M1 Abrams придется столкнуться с полной неизвестностью.
«Это новый боевой танк, который является тем самым неизвестным слагаемым в уравнении для западной разведки. О нем военные эксперты почти ничего не знают», — говорится в статье.
Также журналисты назвали Т-14 «настоящим прорывом» и упомянули, что технологически революционный танк уже применялся ВС РФ в ходе специальной военной операции (СВО). И в дальнейшем, как подчеркивается, военное руководство России будет использовать «Армату» в связке с боевыми машинами пехоты.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские танкисты уничтожили приблизившийся к позициям украинский танк.
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