«С большими потерями для противника»: бронепоезда ВС России отразили атаки ВСУ

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 158

В Минобороны рассказали об успешном отражении атак ВСУ на бронепоезда ВС РФ

«С большими потерями для противника»: бронепоезда ВС России отразили атаки ВСУ

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Боевой задачей этих поездов является сопровождение эшелонов с военными грузами.

Специализированные военные поезда Железнодорожных войск Вооруженных сил России успешно отразили атаки украинских диверсантов в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил начальник Главного управления железнодорожных войск российского Минобороны генерал-лейтенант Олег Косенков.

У ВС РФ есть четыре таких бронепоезда, которые участвуют в военных действиях: «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей». Их основными задачами являются сопровождение эшелонов с военными грузами, а также восстановление поврежденных участков железной дороги.

Косенков отметил, что все нападения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на спецпоезда были успешно отражены российскими военнослужащими с большими потерями для противника.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Главы регионов обратились за помощью к России. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался, поэтому наша страна оказала военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы ВДВ отразили атаку ВСУ на Днепре с помощью специального оружия.

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