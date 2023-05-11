«С большими потерями для противника»: бронепоезда ВС России отразили атаки ВСУ

Боевой задачей этих поездов является сопровождение эшелонов с военными грузами.

Специализированные военные поезда Железнодорожных войск Вооруженных сил России успешно отразили атаки украинских диверсантов в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил начальник Главного управления железнодорожных войск российского Минобороны генерал-лейтенант Олег Косенков.

У ВС РФ есть четыре таких бронепоезда, которые участвуют в военных действиях: «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей». Их основными задачами являются сопровождение эшелонов с военными грузами, а также восстановление поврежденных участков железной дороги.

Косенков отметил, что все нападения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на спецпоезда были успешно отражены российскими военнослужащими с большими потерями для противника.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Главы регионов обратились за помощью к России. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался, поэтому наша страна оказала военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы ВДВ отразили атаку ВСУ на Днепре с помощью специального оружия.