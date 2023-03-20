Бойцы ВДВ отразили атаку ВСУ на Днепре с помощью специального оружия

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 80

Специальное антидиверсионное средство не оставляет противнику ни единого шанса.

Бойцы ВДВ отразили атаку ВСУ на Днепре с помощью специального оружия

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Бойцы Воздушных десантных войск РФ остановили нападение диверсионной группы ВСУ на Каховское водохранилище. Для отражения атаки украинских боевых пловцов российские войска применили специальное антидиверсионное оружие. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир подразделения ВДВ.

Собеседник агентства объяснил, что это оружие, которое предназначено для ликвидации подводных диверсантов. По его словам, оно не оставляет у противника шансов для осуществления своих злодеяний.

«Используются специальные боеприпасы. Радиус поражения под водой — 200 метров», — добавил командир подразделения.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВС РФ взяли под постоянное наблюдение Каховское водохранилище и берега Днепра. По его словам, российские военные предотвращают попытки боевиков киевского режима преодолеть водную преграду.

Россия продолжает специальную военную операцию на территории Украины с целью защиты мирных граждан от неонацистов. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о начале СВО 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские артиллеристы потопили баржу с десантом ВСУ.

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