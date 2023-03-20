Бойцы ВДВ отразили атаку ВСУ на Днепре с помощью специального оружия
Специальное антидиверсионное средство не оставляет противнику ни единого шанса.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Бойцы Воздушных десантных войск РФ остановили нападение диверсионной группы ВСУ на Каховское водохранилище. Для отражения атаки украинских боевых пловцов российские войска применили специальное антидиверсионное оружие. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил командир подразделения ВДВ.
Собеседник агентства объяснил, что это оружие, которое предназначено для ликвидации подводных диверсантов. По его словам, оно не оставляет у противника шансов для осуществления своих злодеяний.
«Используются специальные боеприпасы. Радиус поражения под водой — 200 метров», — добавил командир подразделения.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВС РФ взяли под постоянное наблюдение Каховское водохранилище и берега Днепра. По его словам, российские военные предотвращают попытки боевиков киевского режима преодолеть водную преграду.
Россия продолжает специальную военную операцию на территории Украины с целью защиты мирных граждан от неонацистов. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о начале СВО 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские артиллеристы потопили баржу с десантом ВСУ.
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