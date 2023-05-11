ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ расчетом миномета «Тюльпан»
Бойцы России ликвидировали разведывательную группу противника.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Морозов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные группировки посредством самоходного миномета «Тюльпан» ликвидировали пункт временной дислокации украинских боевиков. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. По его словам, боевые действия произошли неподалеку от населенного пункта Великая Новоселка.
«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки „Восток“ при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника. В районе Великой Новоселки расчетом самоходного миномета „Тюльпан“ уничтожен пункт временной дислокации ВСУ», — заявил военный.
В том числе боец отметил, что средствами воздушной разведки на запорожском направлении вскрыли и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Гуляй Поле. Это было произведено расчетами артиллерийских установок «Акация».
Еще в конце апреля российская авиация нанесла групповой ракетный удар по дислокации резерва боевиков Украины. ВС РФ ударили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Все назначенные цели были достигнуты и необходимые объекты поражены. Противник не смог продолжить выдвижение резервов в районы боевых действий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России нанесли сосредоточенный удар по резервам ВСУ и складам боеприпасов.
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