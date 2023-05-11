Дольф Лундгрен о борьбе с раком: «Мне сказали, что я проиграл»

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 75

Дольф Лундгрен впервые рассказал о восьмилетней борьбе с раком при отрицательных прогнозах

Дольф Лундгрен о борьбе с раком: «Мне сказали, что я проиграл»

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Актер стремительно терял вес и у него невыносимо болели части тела, но он не переставал верить в лучшее.

Последние восемь лет американский актер Дольф Лундгрен боролся с онкологией. Врачи впервые обнаружили у него злокачественные образования на почке еще в 2015 году. Несмотря на лечение, недуг вернулся в 2020-м, и медики обнаружили в его почке и печени шесть метастаз.

Злокачественное новообразование оказалось большим, поэтому его нельзя было удалить с помощью хирургического вмешательства. Актеру пришлось пройти курс химиотерапии, из-за которой у него развились неприятные побочные эффекты.

Так, он не мог есть, у него также болели рот, руки и ноги. Дольф стремительно терял вес, а спустя время врачи сказали, что он проиграл борьбу с раком.

«Я думал, что это уже точно. И я подумал, что у меня была чертовски замечательная жизнь. Я прожил пять жизней в одной. Так что я не был огорчен этим», — признался актер на YouTube-шоу ​​Грэма Бенсингера.

Сражаться со страшной болезнью Лундгрену помогла вера в лучшее. Он не сдавался и вскоре услышал от специалистов заветные слова о том, что злокачественные образования уменьшились на 20-30%.

Теперь актеру могут сделать операцию по удалению опухоли. Дольф рассказывает, что начал намного больше ценить жизнь и рад своему везению. При этом 20 декабря на экраны выйдет вторая часть фильма «Аквамен», в которой актер вернется к исполнению роли короля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что колоректальный рак или рак кишечника, один из самых распространенных видов онкологии, заявляет о себе острой болью в желудке или заднем проходе. 

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