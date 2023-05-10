Латвия решила искоренить традицию празднования 9 Мая за два года
Глава МВД прибалтийской республики пообещал использовать все средства, включая репрессивные, чтобы вычеркнуть празднование Дня Победы из памяти.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Стрингер; 5-tv.ru
Власти Латвии объявили войну празднику 9 Мая. Как заявил министр внутренних дел Марис Кучинскис, «через пару лет» никто не должен помнить о Дне Победы. Для этого используют все средства, в том числе репрессивные.
Так, накануне были задержаны десятки человек, возбуждено 35 административных дел и четыре уголовных. Преступлениями латвийские власти считают возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам, георгиевскую ленточку и красный флаг, а также запуск фейерверков в День Победы над нацизмом.
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