«Вопиющие действия»: в МИД России допустили асимметричный ответ на действия Польши

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 70

Захарова: РФ допускает асимметричный ответ на блокировку счетов в Польше

«Вопиющие действия»: в МИД России допустили асимметричный ответ на действия Польши

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам Марии Захаровой, российская сторона продолжит добиваться справедливости.

Посольство Польши в Москве в соответствии с принципом взаимности не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Об этом сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, РФ допускает возможность использования асимметричных мер в ответ, поскольку такие «вопиющие действия» противоречат всем дипломатическим нормам и принципам, включая Венскую конвенцию.

Мария Захарова добавила, что Россия продолжит добиваться справедливости правовыми средствами.

Еще 3 марта основная часть хранившихся на счетах российских заграничных учреждений средств была переведена на счета региональной прокуратуры в Польше в качестве «вещественных доказательств».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Польши.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.88
-0.81 82.89
-1.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 мая

Последние новости

11:53
В правительстве не поддержали проект об освобождении неслуживших от мобилизации
11:46
От Зеленского требуют возвращения праздника Дня Победы
11:41
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Михаила Редкова
11:36
Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики
11:35
Экс-игрок «Спартака» Каракин умер в больнице после смертельных гонок в Подмосковье
11:24
«Вопиющие действия»: в МИД России допустили асимметричный ответ на действия Польши

Сейчас читают

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон
Экономист предупредил об опасных последствиях дефолта США для всего мира
Во что вложить деньги: китайский юань может стать альтернативой доллару и евро?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп