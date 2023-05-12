«Вопиющие действия»: в МИД России допустили асимметричный ответ на действия Польши

По словам Марии Захаровой, российская сторона продолжит добиваться справедливости.

Посольство Польши в Москве в соответствии с принципом взаимности не имеет доступа к своим средствам в российских банках. Об этом сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, РФ допускает возможность использования асимметричных мер в ответ, поскольку такие «вопиющие действия» противоречат всем дипломатическим нормам и принципам, включая Венскую конвенцию.

Мария Захарова добавила, что Россия продолжит добиваться справедливости правовыми средствами.

Еще 3 марта основная часть хранившихся на счетах российских заграничных учреждений средств была переведена на счета региональной прокуратуры в Польше в качестве «вещественных доказательств».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Польши.