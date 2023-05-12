«Пусть камера будет кельей»: какое наказание просит дочь Баталова для обвиняемых

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 41

Дочь Баталова попросила максимального наказания для Цивина и Дрожжиной

«Пусть камера будет кельей»: какое наказание просит дочь Баталова для обвиняемых

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

По ее мнению, обвиняемые должны переосмыслить свою жизнь.

Младшая дочь известного актера Алексея Баталова Мария требует максимального наказания для обвиняемых по уголовному делу в мошенничестве с имуществом семьи. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Прошу назначить Цивину, Дрожжиной, Бублию максимально возможное наказание по всей строгости закона, для того, чтобы отсечь соблазн мщения моей семьей. Пусть камера для каждого из них будет кельей, в которой они смогут переосмыслить свою жизнь, свои деяния, покаяться», — зачитал речь Баталовой ее представитель Сергей Лукин.

До этого стало известно о том, что фигурантам дела запросили реальные сроки. Например, артистке Наталии Дрожжиной запросили шесть лет лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей, а ее супругу Михаилу Цивину — семь лет лишения свободы и штраф в 400 тысяч рублей. А для нотариуса Дмитрия Бублия гособвинитель запросил пять лет лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей и запретом три года заниматься деятельностью, связанной с совершением нотариальных действий.

В качестве вида исправительного учреждения может выступить колония общего режима.

Актер Алексей Баталов умер в 2017 году. И уже несколько лет идут разбирательства, связанные с его имуществом. Сразу после смерти актриса Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин, по версии следствия, незаконно завладели недвижимостью актера.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как для фигурантов дела о хищении у семьи актера Баталова запросили реальные сроки.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.88
-0.81 82.89
-1.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 мая

Последние новости

18:10
Кем себя видит Владимир Зеленский и зачем набирает популярность на Западе
18:07
Путин обсудил с президентом ЮАР отношения двух стран и подготовку к саммиту Россия — Африка
17:54
Баскетболистку «Динамо» обвинили в краже вещей на 1,5 млн рублей у любовника
17:46
«Пусть камера будет кельей»: какое наказание просит дочь Баталова для обвиняемых
17:45
Гузеева жестко ответила хейтерам: «На насекомых не обижаюсь»
17:37
Названа предварительная причина крушения вертолета Ми-28 в Крыму

Сейчас читают

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой
Экс-министр безопасности ДНР: ВСУ ищут игроманов для управления дронами
Грузия и ДОВСЕ: «изящные решения» Путина в праздничные дни Мая — мнение
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп