В огненном аду: пожары охватывают регионы России из-за аномально теплой весны

Глобальное потепление не отпускает Россию. За аномально теплой зимой пришла аномально теплая весна со сдвигом на две-три недели влево всех сезонных явлений, таких как сход снежного покрова, вскрытие рек, цветение деревьев. На следующей неделе, по крайней мере в европейской части страны, уже начинается климатическое лето. А месяцы с июня по август будут также теплее, чем обычно.

Ряд СМИ с подачи самых дерзких климатологов объявили, что грядущее лето будет самым жарким за всю историю наблюдений, но потом более опытные товарищи, в том числе из Гидрометцентра, образумили коллег — такие страшилки не верны в принципе, ибо долгосрочные прогнозы имеют точность не выше 60%. И могут говорить лишь о тенденции, а именно — средние температуры этим летом будут на полтора-два градуса выше нормы. Ожидается, что местами будет дефицит влаги на уровне 10%.

Приведет ли это к самому жаркому за 150 лет наблюдений лету — узнаем лишь в сентябре. Но тревожные тенденции налицо — так уже сейчас в Поволжье и Центральной России фиксируют пылевые вихри, мини-торнадо, хотя это обычно июньские гости. Кроме того, почти на месяц раньше разгорелись ландшафтные пожары — они перекинулись на Урал и вглубь Западной Сибири.

В Курганской, Свердловской, Омской, Тюменской областях фиксируются десятки крупных очагов и тысячи так называемых термоточек — то, что фиксируют со спутников. Некоторые поселки выгорают полностью, счет погибших уже пошел на десятки. Судя по всему, необходимо пересматривать всю противопожарную безопасность регионов и учитывать, что теплая и сухая весна может приходить на две-три недели раньше, и температура воздуха может стабильно быть на два-три градуса выше климатических норм. Что эти аномалии значат и чем они опасны, рассказала в своем репортаже корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.