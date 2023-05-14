Экс-советник Пентагона заявил, что США не смогут восполнить потери ВСУ в бронетехнике

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Украинские боевики остались почти без десяти тысяч бронированных машин. Это говорит о высокой эффективности работы российской армии.

Экс-советник Пентагона заявил, что США не смогут восполнить потери ВСУ в бронетехнике

Фото: Reuters / RFE/RL/SERHII NUZHNENKO

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Запад не в силах восполнить потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бронетехнике. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Украинская армия с начала конфликта потеряла почти десяти тысяч бронированных машин. Это невероятно, десять тысяч! <…> Можно предположить, что потери ВСУ невосполнимы», — заявил он в интервью Стивену Гарднеру, опубликованному на YouTube-канале журналиста.

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Вместе с тем экс-советник главы Пентагона добавил, что отправка вооружения Украине может лишь «принести деньги американскому военно-промышленному комплексу», но на ход спецоперации никак не повлияет. В заключении Макгрегор отметил, что огромные потери техники у боевиков ВСУ говорят о невероятной эффективности армии России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Украины Владимир Зеленский намеревался атаковать Россию.

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