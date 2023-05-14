На Алтае спасли потерявшего маму медвежонка — трогательное видео

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 661

На Алтае спасли просидевшего два дня на дереве медвежонка, оставшегося без мамы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen & Christine Sohns; altzapovednik.ru; 5-tv.ru

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Малыш просидел на дереве без еды и воды несколько дней, спасаясь от собак и сородичей.

На Алтае спасли оставшегося без мамы медвежонка, который в попытке спастись от собак забрался на дерево. Там он просидел два дня без еды, воды и абсолютно потерянный. О чудесном спасении рассказали в алтайском государственном природном биосферном заповеднике.

Об испуганном животном, сидящем на кедре, сообщили с одной из турбаз, находящейся недалеко от села Артыбаш Турочакского района. Прибывшие на место сотрудники заповедника сняли с дерева кроху. Медвежонку на вид оказалось три-четыре месяца. Вероятней всего, его мама погибла, и он пришел самостоятельно. Возможно также, что животное отбили собаки у неопытной медведицы и загнали на дерево. В любом случае, действовать пришлось быстро.

Медвежонок от испуга рычал и пытался отмахиваться, когда его снимали с дерева. Но все прошло благополучно. Для малыша подготовили вольер в мини-приюте, куда и доставили спасенного. Специалисты отметили, что у животного есть все шансы в будущем вернуться в дикую природу, потому что контакт с людьми был минимальным, а сам он практически не пострадал. До осени косолапый пробудет в заповеднике, где ему будет оказан должный уход.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как рыбаки спасли раненого лося от разъяренного медведя на Дальнем Востоке.

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На Алтае спасли потерявшего маму медвежонка — трогательное видео

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