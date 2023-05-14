Изменивший образ Костюшкин привел в восторг фанатов: «Просто нет слов»

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Алексей Панков
Алексей Панков 411

Фанаты пришли в восторг от нового образа Стаса Костюшкина

Изменивший образ Костюшкин привел в восторг фанатов: «Просто нет слов»

Фото: Instagram* / stas_kostyushkin_official

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Недавно певец побрился налысо.

Фанаты Стаса Костюшкина оценили его новый образ. Музыкант недавно побрился налысо и опубликовал снимок в своем блоге.

Некоторое время назад Костюшкин в шутку заявил, что пошел на этот шаг после критики хейтеров из-за клипа с оскандалившимся блогером Еленой Блиновской. Но оказалось, что мнение поклонников о его последней работе совершенно ни при чем. Музыкант обратился в центр по пересадке волос. А новая прическа — часть предоперационной подготовки.

«Очень тебе идет, дорогой! И ничего красить не надо. Прям секси-бруталити»;

«Помолодел лет на 15-20»;

«Блеск! Очень красиво»;

«Вы такой красивый мужчина. Просто нет слов»;

«Стас, вам очень идет», — написали его подписчики.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стас Костюшкин похвастался накаченным торсом, который давно стал его визитной карточкой. Он опубликовал фото, где стоит рядом с комиком Денисом Дороховым, на фоне которого действительно выглядит огромной грудой мышц.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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