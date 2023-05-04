Стас Костюшкин после клипа с оскандалившейся Блиновской побрился налысо

Российский певец Стас Костюшкин спровоцировал скандал, записав совместный клип с оскандалившимся блогером Еленой Блиновской. А после осуждения публики побрился налысо.

На днях в социальной сети артист опубликовал клип на песню «Королева», в котором и представил Блиновскую, где она исполнила роль королевской особы. По сюжету Блиновская зашла в бар, находящиеся там девушки с завистью на нее посмотрели, а мужчины буквально растаяли от красоты и уверенности. Образ «королевы марафонов» в клипе не все интернет-пользователи оценили. Девушку давно уже критикуют за обман простых граждан, купивших ее курсы, что учат людей притворять мечты в реальность. Кроме того, совсем недавно Блиновскую отправили под домашний арест. Она обвиняется в неуплате налогов почти на милилард рублей.

Тут же на Костюшкина обрушился шквал критики, мол, зачем он ее пиарит. Отмалчиваться знаменитость не стал. В ответ на критику он записал видео, на котором побрился налысо. На фоне мелькали оскорбительные комментарии, написанные хейтерами в его адрес.

«После клипа «Королева» с Еленой Блиновской (Вы ведь уже посмотрели этот клип?) вы мне столько всего пожелали, что, не долго думая, я как персонаж из фильма Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России», хочу сказать только одно: «Не надо! Я сам!» — объяснил свой поступок Костюшкин.

Ответ певца тоже не особо удовлетворил публику. «Извинения» не все оценили. Теперь интернет-пользователи гадают, почему на самом деле певец совершил такой поступок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как друзья Елены Блиновской отреагировали на арест блогера.

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