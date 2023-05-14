Прилепин заявил о готовности вернуться в зону СВО после восстановления

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 88

По оценкам врачей, публицисту понадобится, как минимум, полгода, чтобы пройти реабилитацию.

Прилепин заявил о готовности вернуться в зону СВО после восстановления

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина Спецоперация

Российский писатель Захар Прилепин, серьезно пострадавший из-за организованного в его отношении теракта, собирается снова вернуться на фронт после восстановления. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

«Несмотря на все произошедшее, Захар Прилепин снова планирует вернуться на фронт после восстановления», — отмечается в статье.

Отмечается, что на полное восстановление писателя может уйти, по меньшей мере, полгода.

Публицист предполагает, что покушение на него было связано с его возвращением из зоны проведения специальной военной операции (СВО), куда он отправился по действующему с Росгвардией контракту. По его словам, на театре боевых действий застать его врасплох куда сложнее — личных вещей он с собой не имеет, передвигается на разных машинах, постоянно дислоцируется.

«Россия неизбежно победит»: Прилепин обратился к заказчикам покушения на него

В заключение пресс-служба писателя подчеркнула, что украинские спецслужбы пытались отыскать его в зоне СВО. Например, в конце апреля, сразу три группы отправились для его поимки в Луганск, где Прилепин начал часто появляться.

Утром 6 мая в Борском районе Нижегородской области была подорвана машина писателя Захара Прилепина. Публицист остался в живых, но получил многочисленные серьезные травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. Его друг и соратник, находившийся с ним в машине, скончался.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилепин обратился к заказчикам покушения на него.

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Покушение на Захара Прилепина
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