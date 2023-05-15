Российская артиллерия разнесла склад боеприпасов ВСУ под Авдеевкой — эксклюзивные кадры
Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Авдеевкой
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru
Достаточно было одного прямого попадания для детонации всего запаса националистов.
Российские военнослужащие разнесли склад боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении. У «Известий» есть эксклюзивные кадры операции.
Разведка обнаружила хранилище, координаты были переданы артиллерии, которая успешно поразила цель. В результате уничтожено огромное количество оружия и боеприпасов. Достаточно было одного прямого попадания для детонации всего запаса.
Украинские подразделения попытались покинуть опасное место, но также были разбиты силами российской артиллерии.
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