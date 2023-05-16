Пекин призвал создать условия для начала переговоров по Украине

Китай не раз заявлял о готовности внести свой вклад в урегулирование украинского кризиса.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания СБ ООН призвал страны создать условия для переговоров по Украине. Он указал, что нельзя «ждать бесконечно» возобновления диалога.

«Исключительно важно незамедлительно найти политическое решение кризиса. Нет одного простого ответа на этот сложный вопрос. Любое комплексное решение всегда начинается с первого шага», — отметил Чжан Цзюнь. Трансляция заседания велась на YouTube-канале организации.

«Набор благих пожеланий»: в ЕС считают несерьезным план Китая по Украине

Дипломат также добавил, что специальный представитель Китая Ли Хуэй отправился в турне по Европе. Он посетит Польшу, Францию, Украину, Германию и Россию. Он собирается обсудить со всеми сторонами вопрос урегулирования ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на слова Макрона о якобы «вассальной зависимости» РФ от Китая.