«Набор благих пожеланий»: в ЕС считают несерьезным план Китая по Украине
Боррель: ЕС признает только план Зеленского по Украине
Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE
По мнению Жозепа Борреля, разговор о мирном плане пока не возможен в таких условиях.
Европейский союз (ЕС) рассматривает только один план мирного урегулирования ситуации на Украине — тот, который предложил президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, пишет ТАСС.
По его словам, план Китая они даже не рассматривали.
«Китайский план — это просто набор благих пожеланий», — говорит Боррель.
Более того, он добавил, что сейчас необходимо поддерживать военные усилия Украины.
До этого, в ноябре 2022 года Зеленский представил план мирного урегулирования военного конфликта, среди пунктов которого — возвращение Украине территорий в границах 1991 года и выплата репараций. В Кремле эти требования назвали отказом от переговоров.
В феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США обеспечили Киев всем необходимым для контрнаступления.
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