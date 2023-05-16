В МИД РФ раскритиковали слова Макрона о геополитическом поражении России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 8

В Москве давно уже привыкли к абсурдным заявлениям со стороны Запада.

В МИД РФ раскритиковали слова Макрона о геополитическом поражении России

Фото: www.globallookpress.com / Henri Swzarc

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона о якобы проигрыше России в геополитическом плане — нечто иное, как очередная попытка Запада выдать желаемое за действительность. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он указал, что в Москве давно уже привыкли к абсурдным заявлениям со стороны Запада о якобы «неизбежной победе киевского режима» и «почти рухнувшей под санкциями российской экономики».

«Уже всем в мире понятно, включая самих „западных партнеров“, что все это не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Чем чаще мы слышим такие „молитвенные заклинания“, тем становится яснее, что под давлением действительности политические элиты европейских стран перешли от агитационной обработки собственных граждан к убеждению самих себя в правильности принятого ими конфронтационного курса», — отметил Грушко. Его заявление опубликовано на сайте МИДа.

Вместе с тем «зависимость» России от Китая, как это сказал Макрон, Грушко расценил как попытку рассорить две дружественные страны. Однако западным коллегам, несмотря на нежелание, все же придется смириться с реальностью — крепкими отношениями Москвы и Пекина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили премию имени Карла Великого.

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