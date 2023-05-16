ФСБ предложила разрешить силовикам проводить обыски без решения суда

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Но при этом необходимо уведомить суд о следственных действиях в течение суток.

ФСБ предложила разрешить силовикам проводить обыски без решения суда

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

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В России силовики получат возможность осуществлять обыски без необходимости получать разрешения судов. Об этом говорится в новом документе, он опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Такое допускается в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести ‎к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления», — гласит тект проекта.

Внесудебные осмотры также возможны при информации об угрозе военной, государственной, информационной, экономической либо экологической безопасности. Тогда будет достаточно постановления одного из руководителей. Однако ФСБ при этом необходимо уведомить суд об обысках в течение суток.

Новая инструкция, которая еще находится на рассмотрении, дает право силовикам изымать подозрительные документы, предметы и материалы. Данные об этом должны быть внесены в протокол.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ФСБ провела обыски у гендиректора компании «Сибиряк» Егорова.

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