«Разрушаю стереотипы»: Сабина Ахмедова не стала играть русскую проститутку в США

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Звезда «Содержанок» Сабина Ахмедова не стала играть роль русской проститутки в США

«Разрушаю стереотипы»: Сабина Ахмедова не стала играть русскую проститутку в США

Фото: Кадр из сериала « Содержанки 4», 2023 г.

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Знаменитость старается выбирать лучшие проекты при чтении сценариев.

Актриса Сабина Ахмедова в изданию Hello! заявила, что не захотела появляться в американском проекте в образе русской женщины легкого поведения.

«Если мне присылают сценарий, где мне в серии предстоит сыграть русскую проститутку, отказываюсь. Я не против сыграть женщину легкого поведения, если в этом есть объем, какая-то энергия и возможность проявиться, но такое бывает редко», — сказала она.

По словам артистки, подобных предложений ей поступало сразу несколько. Знаменитость пока не может самостоятельно выбирать, где сниматься в США, однако она просматривает все предложенные сценарии от зарубежных компаний.

Звезда отметила, что таких персонажей почти всегда показывают стереотипно и это в том числе заставляет ее отказываться от подобных ролей. При этом Ахмедова ведет педагогическую деятельность по актерскому мастерству для съемок в проектах в США.

Однажды актриса сыграла в известном американском сериале, где ей дали роль местной женщины. Это была личная победа знаменитости, ведь она четыре года работала над акцентом.

«Рада, что периодически случаются такие проекты, потому что тем самым я разрушаю стереотипы, а это мое любимое занятие», — призналась артистка.

К слову, сейчас Ахмедова встречается с мужчиной, личность которого не раскрывает. Известно только имя благоверного — Никита. Знаменитость почти не выкладывает общие снимки с возлюбленным и предпочитает не распространяться о личной жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Ирина Шейк была замечена в компании актера Леонардо Ди Каприо на фестивале.

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