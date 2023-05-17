Совершена попытка похищения сына премьер-министра Армении Пашиняна

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 334

Armtimes сообщил о совершении попытки похищения сына премьера Армении Пашиняна

Совершена попытка похищения сына премьер-министра Армении Пашиняна

Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц

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При попытке сбежать от злоумышленников он был сбит машиной.

Сына прьмьер-министра Армении Никола Пашиняна пытались похитить возле места его жительства. Издание Armtimes сообщило, что похитителями стали члены общественной организации «Зов сыновей».

В материале сообщается, что нападение на Ашота Пашиняна было реализовано днем 17 мая рядом с его домом. Участники похищения заставили наследника политика сесть в машину. Ашоту удалось сбежать во приостановки автомобиля. В момент его выхода из машины он попал под колеса другого автомобиля. Уточняется, что водитель наехал на него умышленно, он сопровождал машину с похищенным.

Члены организации скрылись с места происшествия. Ашот Пашинян получил травму ноги. Дополнительной информации о его состоянии не сообщается.

Участниками организации «Зов сыновей» являются родители солдат, которые скончались в результате вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд Парижа приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы.

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