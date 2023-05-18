Густой смог накрыл Тюмень из-за природных пожаров

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Местные жители стараются меньше выходить на улицу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Новая волна природных пожаров накрывает Сибирь. От едкого смога сейчас задыхаются жители Тюмени. Густая пелена дыма стоит во всех районах города. По некоторым данным, концентрация вредных веществ в воздухе превышена в четыре раза.

Плотная завеса, которой сейчас окутан регион, пришла из пригорода. Там полыхают 100 гектаров леса и полей. Спастись от дыма практически невозможно. Остается только плотно закрывать окна в домах. Многие просто стараются меньше выходить на улицу. И не исключено, что ситуация усугубится: в Тюмени сейчас тепло, без дождей и абсолютно безветренная погода.

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