Густой смог накрыл Тюмень из-за природных пожаров

Новая волна природных пожаров накрывает Сибирь. От едкого смога сейчас задыхаются жители Тюмени. Густая пелена дыма стоит во всех районах города. По некоторым данным, концентрация вредных веществ в воздухе превышена в четыре раза.

Плотная завеса, которой сейчас окутан регион, пришла из пригорода. Там полыхают 100 гектаров леса и полей. Спастись от дыма практически невозможно. Остается только плотно закрывать окна в домах. Многие просто стараются меньше выходить на улицу. И не исключено, что ситуация усугубится: в Тюмени сейчас тепло, без дождей и абсолютно безветренная погода.