Минтранс Крыма: поврежденный участок ж/д дороги восстановят к вечеру 18 мая

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 54

По данным ведомства, с рельсов сошли порядка восьми вагонов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Поврежденный участок железной дороги под Симферополем и джвижение по нему планируется восстановить к вечеру четверга, 18 мая. Об этом 5-tv.ru сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

По его данным, всего с рельс сошли порядка восьми вагонов, обстоятельства произошедшего выясняются.

«Для того чтобы организовать комфортную доставку пассажиров, которые осуществляют у нас движение железнодорожным транспортом, <…> будет организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме: это поезд — автобус — поезд», — отметил Лукашенко.

Утром в четверг, 18 мая, в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь было приостановлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сейчас происходит в Крыму на месте схода вагонов с рельсов.

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