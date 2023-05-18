Зеленский на G7 запросил проведение мирного саммита по Украине без России
FT: Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине без участия России
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Мирный план главы Незалежной состоит из десяти элементов. Каких?
Президент Украины Владимир Зеленский запросил провести мирный саммит без участия России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
По его словам, данную просьбу рассмотрят лидеры G7 на встрече в Хироиме.
Также известно, что предложение главы Незалежной будет направлено на продвижение мирного плана, который состоит из десяти пунктов. Европейский чиновник считает, что нужно обсудить большое количество его элементов.
До этого в МИД России отмечали, что «формула мира» Зеленского никакого отношения к миру не имеет, это набор оторванных от реалий ультимативных требований к России.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский отклонил инициативы Ватикана в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявив, что Киев не нуждается в посредниках.
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