Зеленский на G7 запросил проведение мирного саммита по Украине без России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17

FT: Зеленский запросил провести мирный саммит по Украине без участия России

Зеленский на G7 запросил проведение мирного саммита по Украине без России

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Украинский кризис

Мирный план главы Незалежной состоит из десяти элементов. Каких?

Президент Украины Владимир Зеленский запросил провести мирный саммит без участия России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По его словам, данную просьбу рассмотрят лидеры G7 на встрече в Хироиме.

Также известно, что предложение главы Незалежной будет направлено на продвижение мирного плана, который состоит из десяти пунктов. Европейский чиновник считает, что нужно обсудить большое количество его элементов.

До этого в МИД России отмечали, что «формула мира» Зеленского никакого отношения к миру не имеет, это набор оторванных от реалий ультимативных требований к России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский отклонил инициативы Ватикана в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявив, что Киев не нуждается в посредниках.

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