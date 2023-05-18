Приходят каждый день: что происходит на могиле Ирины Антоновой на Новодевичьем

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Полина Долгова
Полина Долгова 264

Могилу Ирины Антоновой на Новодевичьем кладбище люди навещают ежедневно

Приходят каждый день: что происходит на могиле Ирины Антоновой на Новодевичьем

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

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Захоронение легендарной личности люди навещают ежедневно.

Могилу бывшего президента Пушкинского музея, заслуженного деятеля искусств РСФСР Ирины Антоновой на Новодевичьем кладбище люди навещают на ежедневной основе.

«Так же много посетителей бывает только на могилах Хворостовского, Гурченко и Этуша», — сказал источник издания dni.ru.

Искусствовед сперва попала в больницу с инсультом, а после у нее обнаружили коронавирус. Знаменитость умерла под аппаратом ИВЛ из-за ряда сопутствующих заболеваний 30 ноября 2020 года в возрасте 98 лет.

Церемония прощания в музее была закрытой, посторонних туда не допускали. А после кремации урну с прахом установили в колумбарии Новодевичьего кладбища рядом с останкам мужа Евсея Ротенберга, а также матери Иды Хейфиц.

Ее супруг был видным специалистом по истории и теории западноевропейского изобразительного искусства. Они, как и сама Ирина Александровна, были долгожителями: муж прожил 91 год, а мама — больше 100.

Место их упокоения всегда усыпано цветами, чем характерно далеко не для всех ушедших из жизни звезд эстрады, театра и кино. Возле ее урны с прахом всегда находится множество букетов, корзин и венков. Вероятно, это говорит о том, сколько добра она сделала людям при жизни и как они чтут ее по сей день.

Ранее 5-tv.ru писал, что на могиле певца Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище до сих пор не поставили памятник.

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