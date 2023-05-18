За прошедшие сутки российской армией были пересечены действия двух диверсионно-разведывательных групп Украины. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате активных действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно- разведывательных групп», — говорит Конашенков.

Также он добавил, что на Купянском направлении были поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск и Котляровка Харьковской области.

По итогу, общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60-ти украинских наемников, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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