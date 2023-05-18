«Спасал семью»: что произошло с пропавшим сыном директора «Гемотеста»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 94

МВД опубликовало видео с сыном директора «Гемотеста»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Telegram / mediamvd; 5-tv.ru

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Преступники заставили парня взять кредиты и прятаться в съемной квартире.

Полицейские ищут преступников, причастных к пропаже сына основателя сети «Гемотест». В настоящее время его жизни ничто не угрожает. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленники с помощью психологических приемов вошли в доверие к сыну бизнесмена, используя некоторые сведения о его семье.

«Убедили взять несколько крупных кредитов и перечислить денежные средства на указанные ими счета. Затем, шантажируя опасностью, которая якобы угрожает ему и его близким, заставили выехать из столицы», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных ведомств. По итогу молодой человек оставил в городе Пушкино свой автомобиль, выбросил телефоны и на такси отправился во Владимирскую область. Там он жил в квартире, арендованной злоумышленниками, полагая, что тем самым спасает свою семью. А аферисты тем временем вымогали у его родителей денежные средства.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело.

До этого, 12 мая, стало известно, что основатель «Гемотеста» Рудем Газиев заявил в полицию о похищении сына. Так, 21-летний Аким отдыхал на праздниках в Петербурге. На связь юноша вышел в последний раз 9 мая, сообщив отцу, что едет из столичного аэропорта домой. Однако так и не доехал.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пропавшего сына гендиректора «Гемотеста» нашли во Владимирской области.

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