Власти ДНР сообщили о намерении ВСУ прорвать фланги российских сил в Артемовске

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Пушилин: ВСУ нацелены прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить ситуацию

Власти ДНР сообщили о намерении ВСУ прорвать фланги российских сил в Артемовске

Фото: Reuters / STRINGER

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Сейчас предпринимаются все меры для предотвращения этого.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят прорвать фланги в Артемовске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артемовска, для ребят, которые находятся в самом городе», — сказал Пушилин.

Сейчас для предотвращения такой ситуации предпринимаются, как «исчерпывающие меры».

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается год и почти три месяца. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, много лет живущего под пулями и снарядами украинских боевиков. Еще одной целью, как указал Путин, является создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как боевики ВСУ взрывали жилые дома при бегстве из Артемовска.

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