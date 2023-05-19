«Не выдержат»: в США рассказали, сколько еще продержится Украина

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил, что Украина не продержится дольше лета

«Не выдержат»: в США рассказали, сколько еще продержится Украина

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya PravdaSerhii Hudak

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По мнению эксперта, Украине следует сесть за стол переговоров как можно скорее.

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер спрогнозировал, сколько времени Украина сможет продержаться. Об этом он сообщил на YouTube-канале Judging Freedom.

«Я считаю, что военные действия не продлятся дольше лета. Они (Вооруженные силы Украины — Прим. ред.) этого не выдержат», — сказал Шаффер.

Он также добавил, что украинские боевики применяют множество нарядов для отражения ударов российской армии, а это грозит неспособностью обеспечивать защиту от ракет РФ.

Эксперт заключил, что Украине следует сесть за стол переговоров как можно скорее, например, до июля.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается год и почти три месяца. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, много лет живущего под пулями и снарядами украинских боевиков. Еще одной целью, как указал Путин, является создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Киев жестоко поплатится за контрнаступление.

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