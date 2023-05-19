Недавно родившая Брутян показала, как развлекается с Прилучным

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Полина Долгова
Полина Долгова 82 0

Актриса Зепюр Брутян показала, как провела вечер с Павлом Прилучным

Фото, видео: Instagram* / bugevuge; Instagram* / zepyur_brutyan; 5-tv.ru

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Несмотря на наличие маленького ребенка, супруги находят время и на развлечения.

Актеры Зепюр Брутян и Павел Прилучный тайно поженились в 2022-м, а уже в апреле 2023 года на свет появился их первенец.

Пара часто делится подробностями семейной жизни. Недавно Брутян опубликовала видео в социальной сети о том, как Прилучный пускает мыльные пузыри и ведет себя как маленький ребенок. Из ролика следует, что этим он развеселил жену, ведь за кадром слышен ее смех.

Недавно знаменитость призналась, что сильно устает, поскольку режим ее маленького сына Микаэля еще не выстроен. В результате артистка практически не спит по ночам.

При этом звезда «Мажора» старается поддерживать любимую. Он балует ее цветами и приятными сюрпризами, а также готовит для нее изысканные завтраки.

О рождении ребенка супруги сообщили в начале мая. Теперь же Павел и Зепюр регулярно делятся не только романтическими кадрами, но и рассказывают о родительских буднях.

После выписки из роддома 27-летняя мама сразу начала заниматься восстановлением фигуры. Недавно она опубликовала снимок с оголенным животом.

Подписчики посчитали, что Брутян резко похудела и порадовались за нее. Но позже звезда призналась, что ей удалось похудеть, но лишние килограммы еще есть, поэтому она обращается за помощью к корректирующим корсетам.

Ребенок от Зепюр стал для Прилучного третьим: у него уже есть дочь и сын от актрисы Агаты Муцениеце. Он старается проводить с ними много времени, чтобы дети не чувствовали себя ненужными.

Артист уверен, что Мия и Тимофей уже достаточно взрослые, чтобы понимать, что папа их все равно любит, несмотря на развод с Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дети Прилучного от первого брака относятся к новорожденному брату.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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