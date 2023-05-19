«Берегите себя»: Шойгу прибыл в зону СВО и пообщался с военными

Во время встречи он поблагодарил военнослужащих и вручил им государственные награды.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

На месте он проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении, а также заслушал доклады командующего и офицеров штаба по текущей обстановке.

На совещании Шойгу отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки. Более того, министр поставил задачу продолжать активное ведение комплексной разведки.

В ведомстве уточняют, что особое внимание Сергей Шойгу обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в СВО и создании условий для безопасного размещения личного состава.

В конце своего визита он выразил благодарности военнослужащим, вручив им государственные награды. В том числе, ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Высокие награды, — это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!» — сказал Шойгу.

Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается год и почти три месяца. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, много лет живущего под пулями и снарядами украинских боевиков. Еще одной целью, как указал Путин, является создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах ЗВО.