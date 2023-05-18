Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах ЗВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 70

Военнослужащие проходят подготовку под руководством офицеров с боевым опытом.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа (ЗВО). С докладом выступил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков.

Как сообщает Минобороны, все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции (СВО), и с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения.

«Командир одного из подразделений, проходящих подготовку на полигоне, доложил министру обороны РФ, что в настоящее время с военнослужащими проводятся интенсивные практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также подготовке по связи. Все обучаемые военнослужащие выполняют стрельбы из различных видов вооружения», — добавляется в сообщении.

После прохождения обучения военнослужащие направляются в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки в составе своих подразделений и воинских частей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемой в подразделения ВС РФ в районы проведения СВО на Украине.

Тема:
Спецоперация
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