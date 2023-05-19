«Его обожают миллионы»: Подольская о ревности в отношениях с Пресняковым

В звездной семье, судя по всему, царит идиллия.

Певица Наталья Подольская решила ответить на вопросы поклонников, в том числе о ревности в отношениях с мужем Владимиром Пресняковым. Оказывается, артистка полностью доверяет своему избраннику и не видит каких-либо поводов для этого чувства.

«Я никогда не ревновала к поклонникам. Его обожают миллионы, а он любит меня. А коллеги — многие наши общие друзья. В нашей сфере все построено на уважении к таланту», — рассказала знаменитость в личном блоге.

Звездная пара находится в браке с 2010 года. Пресняков и Подольская регулярно публикуют общие фотографии, на которых они мило проводят обычные семейные будни.

Исходя из этого, фанаты делают вывод, что в личной жизни супругов по-прежнему царит идиллия. У них есть два сына — Иван и Артемий, но артисты не скрывают, что хотят третьего ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Подольская страдала из-за Преснякова.