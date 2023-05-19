Путин поручил Кабмину улучшить систему отслеживания за потенциальными рисками

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 14

Глава государства озвучил предложения, которые помогут стратегии заработать в полную силу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поручил Кабмину проверить качество работы системы мониторинга в сфере межнациональных отношений, чтобы она отслеживала потенциальные риски. Об этом он рассказал в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

«Чтобы обновленная стратегия заработала в полную силу, принесла реальные результаты, прошу правительство обратить внимание на следующие вещи: определить действующие механизмы оценки эффективности стратегии, предусмотреть необходимость ежегодного государственного доклада в ходе ее реализации, а также проверить качество работы государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций», — заявил Путин.

До этого глава государства объяснил, что противники России устраивают провокации внутри национальных сообществ. По его словам, противники делают это, якобы от лица российских народов, а также создают различные общественно-политические объединения, которые представляют только сами себя и провокаторов, вроде них самих.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин рассказал о том, чего желает Запад.

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