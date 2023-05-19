«Деколонизация России»: Путин рассказал о том, чего желает Запад

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Путин рассказал о противниках России, которые устраивают провокации внутри национальных сообществ

Фото, видео: © РИА Новости / KOKOSHKIN Konstantin; 5-tv.ru

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По мнению президента, противники хотят поделить нашу страну на десятки мелких государственных образований.

Противники России устраивают провокации внутри национальных сообществ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По его словам, противники делают это, якобы от лица российских народов, а также создают различные общественно-политические объединения, которые представляют только сами себя и провокаторов, вроде них самих.

«Они нагло заявляют о необходимости, так называемой, деколонизации России. Кстати, они говорят на своем собственном языке, потому что сами это бывшие страны, которые владели колонией, а сегодня проводят нео колониальную политику, они поэтому говорят о нас, думая о себе. Думаю, что мы такие же, как они», — говорит Путин.

Также глава государства заключил, что противники говорят еще и о том, что Россию нужно поделить на десятки мелких государственных образований

«И понятно для чего, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах. Других целей у них нет. Авторы подобных концепций привыкли руководствоваться западными идеологическими шаблонами с их нео колониальными подходами. С утверждением о некой исключительности одних их ущербности других народов с привычкой делить народы на 1, 2, 3 сорт», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путину доверяют больше 80% россиян.

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