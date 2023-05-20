Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам продолжать пить пиво и есть шпикачки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 79 0

Глава государства указал, что «деколонизаторы» могут себе это позволить, поскольку им «достаточно платят».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин посоветовал собирающимся в чешской столице политэмигрантам, организовывающим форумы по «деколонизации» России, оставаться там и пить пиво.

Так глава государства отреагировал в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям на рассказ сенатора Константина Косачева об «одиозном сборище политэмигрантов в Праге», которые называют себя представителями коренных народов и призывают «региональные элиты способствовать деколонизации России». Сначала президент переспросил, где в последний раз собирались «эти доброхоты». Получив ответ, он дал емкий ответ.

«Прага — хороший город. Там пиво, шпикачки. Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками. И пусть даже продолжают пить пиво, там, по-моему, специалисты говорят, большой набор женских половых гормонов. Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком, нас это вполне устраивает. Деньги у них закончатся — можно будет им еще подбросить», — заключил Путин.

До этого глава государства заявил, что противники РФ устраивают провокации внутри национальных сообществ. По его словам, они делают это якобы от лица российских народов, а также создают различные общественно-политические объединения, которые представляют только сами себя и провокаторов, вроде них самих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин сказал о мирном будущем России.

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Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам продолжать пить пиво и есть шпикачки

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