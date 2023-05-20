🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 мая, не самое лучшее время для каких-либо организационных дел. Энергии соответствуют дню недели — отдыхайте, веселитесь и наслаждайтесь жизнью.

♈ Овны

Овны, обзаведитесь новыми единомышленниками и постарайтесь не обращать внимания на нынешние лежачие полицейские — они вовсе не мешают вашему пути, поэтому уверенно двигайтесь вперед. При этом позвольте себе в ходе путешествия и отвлекаться на другие вещи. Кто знает, может они будут иметь судьбоносное значение в вашей жизни.

Космический совет: будьте более внимательны к мелочам.

♉ Тельцы

Ожидаемые и неожиданные благословения могут окружать вас особым образом сегодня, Тельцы. Это, конечно, радует. Но помимо этого есть и важная тема на день для размышлений — научитесь смотреть на ситуацию не только со своей позиции, но и со стороны других. Если вы посмотрите немного глубже, то, возможно, поймете, что на самом деле никто не виноват. Или эта ситуация может быть немного более многогранной, чем вы думаете.

Космический совет: отличать важное от неважного — вот чему вам стоит поучиться сегодня.

♊ Близнецы

Позвольте себе сегодня быть откровенными с окружающими, даже если это может «расшевелить их перья», Близнецы. Ваша задача на сегодня состоит в том, чтобы создать ощущение баланса в своем благополучии, даже если внешние условия могут показаться неблагоприятными. Делайте то, что вы считаете наиболее верным в долгосрочной перспективе.

Космический совет: ориентируйтесь в делах на качество, а не на количество.

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♋ Раки

Если вы сильно стремились к чему-то, и вам кажется, что что-то ускользает от вас, Раки, то доверьтесь Вселенной. Потратьте некоторое время на детоксикацию: хорошенько выспитесь, заполните пространство вокруг себя исключительно позитивной энергией. Научитесь иначе относиться к одним и тем же вещам, укоренившимся страхам, мыслительным процессам или даже привычным моделям поведения, которые держат вас в одном и том же цикле. Пришло время внести в свою жизнь новизну, а это может произойти только в том случае, если вы позволите себе оторваться от установленного образа жизни.

Космический совет: пробуйте что-то новое каждый день.

♌ Львы

Используйте свою интуицию точно также, как и зонтик в дождливый день, Львы. Вы просили знаков или помощи — они окружают вас. Замените стресс по поводу определенной ситуации страстью и любовью, которые вы испытываете к тому, что лежит в основе вашей жизни. И посмотрите, как все начнет меняться.

Космический совет: позвольте некоторым вещам прийти к вам естественным образом, не гонитесь за ними.

♍ Девы

Вместо того чтобы постоянно беспокоиться о том, чего у вас нет, пробовали ли вы чувствовать благодарность за то, что у вас есть, Девы? Встретьтесь лицом к лицу со своими страхами и позвольте им испить из любящих колодцев вашего сердца. Проявите силу и обретите чувство уверенности в том, что у вас есть поддержка со стороны.

Космический совет: не позволяйте своим страхам брать над собой верх.

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♎ Весы

Твердые границы могут заставить вас чувствовать себя не в своей тарелке, но это может быть именно то, что вам нужно в данный момент. Когда вы уважаете свою работу и весело проводите время сбалансированным образом — доверяйте своим предчувствиям, чтобы они продолжали вести вас туда, где вам нужно быть.

Космический совет: следуйте своей новой обретенной цели.

♏ Скорпионы

Сегодня стресс может заставить вас чувствовать, что время бесповоротно уходит, Стрельцы. Но поверьте, что ваша жизнь будет разворачиваться, как динамичный фильм, где все становится на свои места прямо перед кульминацией. Наберитесь смелости и шагните в неизведанное. Выберитесь из зоны комфорта, и тогда, вероятно, ваши мечты станут реальностью.

Космический совет: вы являетесь сценаристом своей жизни — продолжайте писать историю.

♐ Стрельцы

Относитесь к каждой возможности, которая появляется на вашем пути, как к возможности давать, а не только брать. Это будет прекрасным балансом, поэтому сегодня постарайтесь подумать о том, как лучше всего его достичь. При этом не будьте к себе слишком строги, Стрельцы.

Космический совет: баланс «давать-брать» — один из залогов личностного роста.

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♑ Козероги

Видите ли, вы действительно свободны и можете выбирать любой путь, которым хотите идти. Сегодня выберите направление, в котором вы чувствуете себя любимыми, Козероги.

Космический совет: освободите себя сегодня от всех забот — отдохните.

♒ Водолеи

Нет ничего, что нельзя было бы исцелить или исправить, Водолеи. Просто иногда требуется усердие с вашей стороны. Сегодня обратитесь к Вселенной с просьбой восстановить баланс в отношениях. Но и сами не сидите на месте. Чем быстрее разрешите конфликт, тем лучше.

Космический совет: создайте баланс между чувствами и ценностями в сердце.

♊ Рыбы

Вселенная призывает вас отпустить прошлое и перерезать шнуры там, где это необходимо. Рыбы, которые думали о том, чтобы сделать несколько шагов назад — не позволяйте неудачам в настоящем стать причиной повторения старых шаблонов. Все лучшее еще впереди!

Космический совет: откройтесь тому, что достойно вас в настоящем.

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