Чурикова раскритиковала выступление дочери Салтыкова

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Полина Долгова
Полина Долгова 78 0

Телеведущая Яна Чурикова резко высказалась о неудачном выступлении дочери Виктора Салтыкова на «Новой Фабрике звезд»

Чурикова раскритиковала выступление дочери Салтыкова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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За артистку заступилась победительница проекта Гузель Хасанова.

Телеведущая Яна Чурикова резко отозвалась о неудачном выступлении дочери Виктора Салтыкова на музыкальном шоу, которое проходила несколько лет назад. В этом проекте Аня Мун участвовала под руководством Виктора Дробыша. Чурикову удивило, что артистка не знала одну из самых популярных групп в 90-х «Иванушки International», сообщает издание TheVoice.

«Аня, если что, „Иванушки International“ — легенды! Это как The Rolling Stones», — сказала Чурикова.

Впрочем, за артистку заступилась победительница проекта Гузель Хасанова. Она пояснила, что девушка покинула Россию еще ребенком и жила в Англии, поэтому российский поп-бизнес далек от нее.

Чурикова считает, что на сегодняшний день «Фабрика звезд» не была бы актуальной. Она пояснила, что артисты теперь могут продвигать свои композиции в сети, не обращаясь за помощью к продюсерам. Подобные музыкальные проекты потеряли свое влияние.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чурикова призналась в отказе от ботокса.

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